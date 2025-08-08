ОВА: у лікарні померла жінка, яка сьогодні потрапила під російський обстріл у центрі Херсона

У лікарні померла жінка, яка сьогодні потрапила під російський обстріл у центрі Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Медики до останнього боролися за життя 78-річної херсонки. Однак поранення виявилися надто тяжкими», – написав він у телеграмі.

Раніше у Херсонській ОВА повідомили, що близько 14:30 російські військові атакували з артилерії центральну частину Херсона – літня жінка дістала вибухову травму, контузію, уламкове поранення черева та травматичну ампутацію руки.

Читайте також: «Це був кінець світу». Обстрілом мосту до «Острова» Росія розпочинає наступ на Херсон?

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.