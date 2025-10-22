Через атаки РФ на Херсонщині постраждали десять людей – прокуратура

Через сьогоднішні російські атаки на Херсонщині станом на 17:30 постраждали десять людей, повідомляє обласна прокуратура.



За даними слідства, 22 жовтня російська армія обстрілювала Херсонщину з артилерійської, мінометної зброї, а також за допомогою дронів.



«Найбільша кількість поранених – у Херсоні. Восьмеро людей дістали травм внаслідок кількох артилерійських обстрілів міста. Та ще один чоловік травмувався через вибух снаряду, який окупанти скинули з БпЛА. Також від скиду снаряду на трасі між Новодмитрівкою та Томиною Балкою постраждала жінка – вона перебувала в авто», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.