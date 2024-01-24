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Ще один житель Херсонщини поранений через російський обстріл – обласна влада

Місцева влада повідомляла про інші обстріли регіону протягом дня
Місцева влада повідомляла про інші обстріли регіону протягом дня

Житель Херсонського району зазнав поранення через обстріл російських військ, заявила обласна військова адміністрація 24 січня.

«Через російський обстріл села Садове постраждав місцевий житель. 50-річний чоловік дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення плеча», – йдеться в повідомленні.

ОВА додає, що чоловіка доправили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.

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Раніше обласна влада повідомила про пораненого в Херсоні через обстріл. До того подружжя постраждало внаслідок обстрілу Новоберислава. Також двоє медиків зазнали поранень через обстріл лікарні у обласному центрі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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