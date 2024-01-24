Ще один житель Херсонщини поранений через російський обстріл – обласна влада

Житель Херсонського району зазнав поранення через обстріл російських військ, заявила обласна військова адміністрація 24 січня.

«Через російський обстріл села Садове постраждав місцевий житель. 50-річний чоловік дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення плеча», – йдеться в повідомленні.

ОВА додає, що чоловіка доправили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.

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Раніше обласна влада повідомила про пораненого в Херсоні через обстріл. До того подружжя постраждало внаслідок обстрілу Новоберислава. Також двоє медиків зазнали поранень через обстріл лікарні у обласному центрі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.