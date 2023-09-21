Сили РФ скинули авіабомби на Херсонщину, загинула жінка – влада

Сили РФ скинули чотири авіабомби на село Львове на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок удару тяжкі травми отримала 63-річна місцева жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки», – повідомив голова.

Крім того, за словами місцевого чиновника, армія РФ випустила дві авіабомби на село Тягинка. Під обстріли потрапили Одрадокам'янка та Миколаївка, жертв та постраждалих внаслідок удару немає.







«Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у п’ятьох людей росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані», – повідомив Прокудін.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.