Кібератака порушила нормальну роботу аеропортів Берліна та Брюсселя

Кібератака на провайдерів автоматизованих систем реєстрації та посадки пасажирів авіарейсів у Європі порушила нормальну роботу кількох європейських аеропортів вранці 20 суботу, повідомляють міжнародні медіа.

У Брюсселі та Берліні збої викликали затримки та скасування рейсів.

Через атаку автоматизовані системи виявилися недоступними, і тепер реєстрація та посадка виконуються лише вручну, уточнили в аеропорту Брюсселя.

«Це серйозно відбивається на розкладі рейсів і, на жаль, призведе до затримок і скасування рейсів», – йдеться в заяві на сайті аеропорту столиці Бельгії.

Пасажирам, чиї рейси призначені на суботу, рекомендовано заздалегідь уточнювати актуальну інформацію у авіакомпаній перед поїздкою до аеропорту.

«Через технічний збій у системного провайдера, який працює по всій Європі, збільшився час очікування під час реєстрації. Ми працюємо над швидким вирішенням проблеми», – цитує агентство Reuters повідомлення на сайті берлінського аеропорту.

Про перебої в роботі повідомляє також лондонський аеропорт Хітроу.

У липні Євроюст повідомив про розкриття хакерської групи NoName057(16), відповідальної за численні DDoS-атаки на критично важливу інфраструктуру по всій Європі, йдеться в заяві відомства.