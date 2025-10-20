Білоруські «Кіберпартизани» стверджують, що отримали інформацію про тисячі агентів та співробітників КДБ

Білоруська спільнота «Кіберпартизани» стверджує, що отримала доступ до інформації про тисячі осіб, які працювали або співпрацювали з Комітетом державної безпеки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода 20 жовтня.

За даними Telegram-каналу «Кіберпартизани», вони отримали інформацію про понад 2000 таких осіб, які взаємодіяли з КДБ з політичних питань.

«Кіберпартизани» мають намір використати цю інформацію для ідентифікації агентів та інформаторів КДБ, але не оприлюднюватимуть її.

Крім того, «Кіберпартизани» отримали інформацію про понад 4400 співробітників КДБ, чинних та колишніх.

«Кіберпартизани» також написали, що на основі отриманої інформації готові допомогти спецслужбам «дружніх країн».

Комітет державної безпеки Білорусі – один із репресивних органів режиму Олександра Лукашенка, який переслідує опонентів чинної влади.