ОП про заяву Кличка щодо зустрічі Меркель: «дуже дивна історія»

В Офісі президента України заявили, що міського голову Києва, очільника КМДА Віталія Кличка зрештою пропустили на зустріч канцлерки Німеччини Анґели Меркель в аеропорту «Бориспіль».

Раніше сьогодні Кличко заявив, що охорона відмовилася його пропускати, заявивши, що його імені немає у списках.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода назвав заяву Кличка «дуже дивною історією», яка до реалій «має опосередкова відношення».

«У подібних випадках протокол завжди працює чітко – визначаючи порядок зустрічі, хто зустрічає, рівень представництва від країни і таке інше. Всі зустрічаючі попереджаються напередодні, узгоджується формат і розстановка. Між тим, навіть якщо виникає додаткова потреба когось терміново додати – протокол це швидко робить. Як факт – Кличко брав участь у зустрічі. Можливо, пан Кличко просто не знає, як узгоджуються протокольні деталі і які це взагалі деталі», – заявив Подоляк.

Він заявив, що «такі дрібні і навіть дріб’язкові скандали» є «тактикою піарників Кличка», щоб привертати до нього увагу і «намагатися дискредитувати і державу і виконавчу вертикаль, у якій, до речі, сам Кличко все ще працює як очільник КМДА».

Відносини між Віталієм Кличком і центральною владою останнім часом знову загострилися. Зокрема, у Києві минулого тижня тривали численні обшуки в комунальних підприємствах і департаментах Київської міської державної адміністрації. Соратники Кличка це назвали тиском влади на нього як на конкурента. В Офісі президента це заперечили і заявили про «факти корупції у столичній владі та у комунальних підприємствах Києва».

Чергове протистояння відбулося 20 серпня, коли в Києві знесли садибу Барбана.