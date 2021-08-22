Кличко каже, що його не пустили в аеропорт зустрічати Меркель

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що його не пропустили в аеропорт «Бориспіль» на зустріч канцлера Німеччини Анґели Меркель, яка 22 серпня прибуває до Києва з візитом.

«Прибув в аеропорт «Бориспіль», де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Анґелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили… Тому цікаво: в «проєвропейському» Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!», – написав Кличко у фейсбуці.

Мер виклав відео, на якому співробітник охорони каже, що Кличка не можуть пропустити, оскільки його немає у списку.

За словами Кличка, таке в його практиці мера відбувається вперше, але «силою прориватися» він не буде.

У Міністерстві закордонних справ звинувачення міського голови Києва не коментували. Радіо Свобода звернулося з проханням про коментар і до МЗС, і до Офісу президента.

Відносини між Віталієм Кличком і центральною владою останнім часом знову загострилися. Зокрема, у Києві минулого тижня тривали численні обшуки в комунальних підприємствах і департаментах Київської міської державної адміністрації. Соратники Кличка це назвали тиском влади на нього як на конкурента. В Офісі президента це заперечили і заявили про «факти корупції у столичній владі та у комунальних підприємствах Києва».

Чергове протистояння відбулося 20 серпня, коли в Києві знесли садибу Барбана.