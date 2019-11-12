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12 листопада 2019, Київ 12:57
Новини | Політика

Кличко звернувся до Баканова у справі про перевірку чиновників КМДА

Міський голова Києва Віталій Кличко

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Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про своє звернення до голови Служби безпеки України Івана Баканова «взяти під контроль прозорість і об’єктивність розслідувань щодо порушень столичних чиновників», повідомляє сайт КМДА у вівторок.

«Звертаюся до глави СБУ України – взяти під контроль прозорість і об’єктивність розслідувань. Бо я чув, що зараз деякі діячі намагаються хоч щось «нарити» на Кличка. Не вдається, бо нічого немає. Тому взялися за підлеглих і дестабілізацію роботи міської влади. Ще раз зазначу: ми готові надавати всю необхідну інформацію. Ми співпрацюємо із правоохоронцями в усіх розслідуваннях. І не для показухи та маніпуляцій», – цитує слова Кличка сайт мерії.

Повідомляється, що Кличко закликав «не призначати винних без доведених фактів і суду».

Голова СБУ таке звернення мера Києва наразі не коментував.

17 вересня уряд доручив провести аудит діяльності владних структур столичної адміністрації. Після цього і мер Києва Віталій Кличко сам звернувся до Державної аудиторської служби щодо проведення фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015-2019 років.

Кабінет Міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За словами прем’єра Олексія Гончарука, ухвалу Кабміну ще має погодити президент Володимир Зеленський.

Утім на сьогодні президент не підписав звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Під час пресмарафону 10 жовтня Володимир Зеленський заявив, що «ще думає про це» – і пообіцяв поговорити з очільником Києва перед тим, як вирішити питання щодо КМДА. Також президент відзначив, що підтримує ідею щодо розділення функцій міськголови Києва та керівника КМДА.

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