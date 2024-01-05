КНДР провела морські артилерійські навчання біля кордону з Південною Кореєю

Північна Корея відкрила вогонь із артилерії в ході навчань поблизу спірного морського кордону з Південною Кореєю – про це повідомили міжнародні медіа 5 січня.

Це перші такі морські навчання Північної Кореї приблизно за рік. AP цитує оцінки експертів, за якими Північна Корея, швидше за все, активізує випробування зброї в найближчі місяці, посилюючи напругу на Корейському півострові перед парламентськими виборами в Південній Кореї в квітні та президентськими виборами в Сполучених Штатах у листопаді.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Північна Корея випустила 200 снарядів у водах на північ від їхнього спірного західного морського кордону. За його даними, на території Південної Кореї пошкоджень немає.

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Речник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Джун заявив на телевізійному брифінгу, що артилерійський обстріл є «актом провокації, який загрожує миру та посилює напруженість на Корейському півострові». Лі сказав, що Сеул рішуче закликає Північну Корею припинити провокації.

Він також застеріг, що Південна Корея вдасться до «відповідних заходів» у відповідь на ці дії.

Лі не уточнив, які кроки планує Південна Корея. Але жителі прифронтового південнокорейського острова Йонпьон повідомляють, що південнокорейські військові попросили їх евакуюватись, оскільки планують розпочати навчання на морі пізніше в п’ятницю.

Південна Корея в листопаді 2023 року частково зупинила дію частини міжкорейської угоди 2018 року про зниження військової напруженості у відповідь на запуск Пхеньяном військового супутника. У відповідь на це Північна Корея заявила, що негайно відновить усі військові заходи, зупинені на час дії цієї угоди.

У грудні Південна Корея повідомила, що КНДР запустила в море міжконтинентальну балістичну ракету, яка пролетіла близько 1000 кілометрів.