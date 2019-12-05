Коболєв: у нас є цікава ідея розвитку відновлюваної енергетики в Донецькій області

«Нафтогаз України» має «цікаву ідею» розвитку відновлюваної енергетики в Донецькій області, повідомив голова компанії Андрій Коболєв в інтерв’ю видання LIGA.net.

«Зараз займаємося декількома проєктами. Нещодавно ми підписали контракт на будівництво сонячної електростанції. У нас є майданчик в Житомирській області. Також ми розглядаємо майданчики і в інших областях. У нас є цікава ідея з розвитку відновлюваної енергетики в Донецькій області. Але для її реалізації буде потрібно узгодження з урядом і Міністерством оборони», – сказав Коболєв.

Він розповів, що компанія також розглядає проєкти, пов’язані з біогазом.

За даними Державного агентства з енергоефективності, із 2015 року Україна встановила об’єктів відновлюваної енергії потужністю у майже 4000 МВт, залучивши близько 3,3 мільярда євро інвестицій.