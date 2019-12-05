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05 грудня 2019, Київ 18:13
Новини | Політика

Коболєв: у нас є цікава ідея розвитку відновлюваної енергетики в Донецькій області

Коболєв: для реалізації ідеї на Донеччині буде потрібно узгодження з урядом і Міністерством оборони

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«Нафтогаз України» має «цікаву ідею» розвитку відновлюваної енергетики в Донецькій області, повідомив голова компанії Андрій Коболєв в інтерв’ю видання LIGA.net.

«Зараз займаємося декількома проєктами. Нещодавно ми підписали контракт на будівництво сонячної електростанції. У нас є майданчик в Житомирській області. Також ми розглядаємо майданчики і в інших областях. У нас є цікава ідея з розвитку відновлюваної енергетики в Донецькій області. Але для її реалізації буде потрібно узгодження з урядом і Міністерством оборони», – сказав Коболєв.

Він розповів, що компанія також розглядає проєкти, пов’язані з біогазом.

За даними Державного агентства з енергоефективності, із 2015 року Україна встановила об’єктів відновлюваної енергії потужністю у майже 4000 МВт, залучивши близько 3,3 мільярда євро інвестицій.

/**/ /**/ Робочі встановлюють обладнання на новій сонячній електростанції в Чорнобилі у грудні 2017 року. На задньому плані – новий чорнобильський саркофаг над четвертим блоком АЕС
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