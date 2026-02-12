Командування повідомляє про 124 бойових зіткнення за минулу добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 лютого.

Командування звітує про удари Сил оборони по чотирьох районах зосередження російського особового складу, двох пунктах управління безпілотниками, трьох артилерійських системах, пунктах управління та ще двох цілях російських загарбників.

Зокрема, армія РФ дев’ять разів намагалася прорвати рубежі української оборони на Південно-Слобожанському напрямку. Одна атака мала місце на Куп’янському напрямку, 10 – на Лиманському.





«На Слов’янському напрямку протягом учорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки», – йдеться в зведенні.

На Краматорському напрямку армія РФ не вдавалася до наступальних дій протягом доби. На Костянтинівському напрямку російські війська дев’ять разів атакували поблизу Плещіївки, Щербинівки та в бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки й Софіївки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове», – повідомляє штаб.

П’ять російських атак зафіксували на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку армія РФ атакувала 15 разів.

Генштаб зафіксував також по одній спробі російских військ наступати на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.



