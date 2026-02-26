Командування повідомляє про понад 200 боєзіткнень на фронті протягом дня

Від початку доби на фронті відбулося 206 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 26 лютого.

Зокрема, один раз російська армія атакувала позиції ЗСУ на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ атакували 13 разів, одна сутичка триває.

Сили оборони відбивали російські атаки на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 21 раз штурмували українські позиції в районі Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки та Новоплатонівки. Два боєзіткнення тривають на момент зведення.





«На Покровському напрямку ворог здійснив 41 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Три боєзіткнення досі тривають», – йдеться в повідомленні.

Російська армія вісім разів атакувала на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку українські війська відбили 32 атаки РФ у районах Добропілля, Гуляйполя та в бік Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Варварівки, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Чарівного. Три бої тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках Генштаб не фіксував російських наступальних дій протягом дня.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.