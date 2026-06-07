Командування повідомляє про понад 220 боєзіткнень на фронті за добу

Протягом попередньої доби на фронті мали місце 223 бойових зіткнення, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 7 червня.

Згідно з ним, напередодні авіація Сил оборони уразила три райони зосередження російського особового складу, дві артилерійських системи та вісім пунктів управління безпілотниками.

Зокрема, чотири боєзіткнення мали місце на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники п’ять разів штурмували позиції ЗСУ поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

Сили оборони відбивали російські атаки, поміж іншого, на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.





На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 17 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора в районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного», – йдеться в зведенні.

Російська армія 10 разів атакувала на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку мали місце 28 атак поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рибного, Прилук, Різдвянки, Верхньої Терси, Цвіткового та Чарівного.

Генштаб зафіксував три російських спроби вклинитися в оборону на Оріхівському напрямку поблизу Щербаків. Дві сутички мали місце на Придніпровському напрямку – в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

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За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив. Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів.

Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).