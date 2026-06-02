Командування: Сили оборони зупинили 56 російських атак на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 249 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 червня.

«За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об’єкт противника», – йдеться в тексті.

Зокрема, російські війська 13 разів атакували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лиману, Синельникового, Вовчанських Хуторів та Зибиного.

Українські війська зупинили п’ять російських спроб просуватися на Куп’янському напрямку. По 10 атак РФ штаб зафіксував на Лиманському, Слов’янському й Костянтинівському напрямках.





Російські загарбники двічі намагалися витіснити ЗСУ на Краматорському напрямку.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Удачного, Муравки, Горіхового та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Сергіївка», – йдеться в зведенні.

Три російських атаки мали місце на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському російська армія атакувала 35 разів.

Сили оборони зупинили дві російські штурмові дії на Придніпровському напрямку, в бік Антонівського мосту.

Генштаб зазначає, що на Оріхівському напрямку армія РФ не проводила наступальних дій.

За оцінкою ISW, з грудня 2025-го по травень 2026 року російська армія загалом отримала контроль над 40,64 квадратними кілометрами в Україні й втратила 281,1 квадратних кілометра.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.