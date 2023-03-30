На Тернопільщині і Чернігівщині скорочують комендантську годину

У Тернопільській області з 1 квітня скорочують тривалість комендантської години, повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

«На Тернопільщині змінена комендантська година. Із суботи, 1 квітня, вона триватиме з 00:00 до 05:00», – повідомив він.

Також комендантську годину з 1 квітня скоротять і в Чернігівській області, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Враховуючи збільшення світлового дня, а також активізацію польових робіт, з 1 квітня тривалість комендантської години змінено. Визначено нові рамки: 00:00 - 04:00», – повідомив Чаус.

Також ухвалене рішення щодо зменшення часу обмеження продажу алкоголю.

«Реалізацію дозволено закладам торгівлі – 11:00-21:00; закладам громадського харчування – 11:00-22:00. З можливістю коригувати час продажу відповідного товару рішенням громади», – зазначив він.

Раніше стало відомо, що і на Черкащині з 3 квітня скорочується комендантська година (00:00 – 4:00).

Із 26 березня у Києві та області також скорочено комендантську годину. Вона триває з 00:00 до 05:00.