Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі – Сили оборони

Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі до 13, повідомили Сили оборони півдня України ввечері 13 січня.

«Попри шторм, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 13 одиниць, серед яких 5 великих десантних кораблів і один надводний ракетоносій», – кажуть військові.

Зазначається, що на бойове чергування виведений фрегат «Адмірал Макаров», споряджений вісьмома «Калібрами».

У Силах оборони закликали «уважно стежити за сигналами повітряних тривог, не піддаватись паніці та бути напоготові».

Російські війська завдали чергової ракетної атаки по Україні вранці 13 січня. Повітряну тривогу оголошували в кількох областях, командування Повітряних сил попереджало про пуски ракет різних типів, у тому числі «Кинджалів».

За даними Повітряних сил, Росія випустила 40 засобів нападу, більшість із них – ракети різних типів.

За даними місцевої влади, одна жителька Сумщини зазнала поранень, наслідки збитків у Дніпрі з’ясовуються.