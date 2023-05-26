ФБР: британську королеву Єлизавету ІІ могли вбити в 1983 році в Каліфорнії

Федеральне бюро розслідувань США в опублікованих нещодавно документах повідомило, що у 1983 році виявило потенційну змову з метою вбивства британську королеви Єлизавети II під час її візиту до Каліфорнії в 1983 році. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Ймовірна загроза виникла після телефонного дзвінка «чоловіка, який заявив, що його дочка загинула в Північній Ірландії від гумової кулі». Документ також повідомляв про бар, який відвідували симпатики Ірландської республіканської армії (IРA) – організації, яка тривалий час вела збройну боротьбу проти британської влади в Північній Ірландії, в тому числі і з застосуванням терористичних методів.

У розсекреченому файлі зазначено: чоловік стверджував, що мав намір заподіяти шкоду королеві, «кинувши якийсь предмет з мосту Золоті Ворота на королівську яхту Britannia, коли вона пропливатиме під ним». Крім того, він «спробував би вбити королеву Єлизавету, коли вона відвідувала національний парк Йосеміті».

Королева та її чоловік принц Філіп відвідали західне узбережжя Сполучених Штатів у лютому та березні 1983 року, та подорож минула без пригод.

Королева Єлизавета ІІ, яка померла у вересні 2022 року у віці 96 років, була об’єктом і інших замахів.

Зокрема, в 1970 році імовірні прихильники ІРА безуспішно намагалися пустити під укіс її потяг у місцевості на захід від Сіднея, а в 1981 році ІРА намагалася атакувати королеву під час візиту до Шетландських островів, біля північно-східного узбережжя Шотландії.