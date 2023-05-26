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ФБР: британську королеву Єлизавету ІІ могли вбити в 1983 році в Каліфорнії

Королева Єлизавета ІІ дожила до 96 років і померла у вересні 2022-го

Федеральне бюро розслідувань США в опублікованих нещодавно документах повідомило, що у 1983 році виявило потенційну змову з метою вбивства британську королеви Єлизавети II під час її візиту до Каліфорнії в 1983 році. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Ймовірна загроза виникла після телефонного дзвінка «чоловіка, який заявив, що його дочка загинула в Північній Ірландії від гумової кулі». Документ також повідомляв про бар, який відвідували симпатики Ірландської республіканської армії (IРA) – організації, яка тривалий час вела збройну боротьбу проти британської влади в Північній Ірландії, в тому числі і з застосуванням терористичних методів.

У розсекреченому файлі зазначено: чоловік стверджував, що мав намір заподіяти шкоду королеві, «кинувши якийсь предмет з мосту Золоті Ворота на королівську яхту Britannia, коли вона пропливатиме під ним». Крім того, він «спробував би вбити королеву Єлизавету, коли вона відвідувала національний парк Йосеміті».

Королева Єлизавета II: життя у фото
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Королева Єлизавета II: життя у фото

70 років на британському престолі королеви Єлизавети II у фото. Королева Великої Британії Єлизавета II померла в Балморалі, Шотландія, 8 вересня 2022 року у віці 96 років.

Королева та її чоловік принц Філіп відвідали західне узбережжя Сполучених Штатів у лютому та березні 1983 року, та подорож минула без пригод.

Королева Єлизавета ІІ, яка померла у вересні 2022 року у віці 96 років, була об’єктом і інших замахів.

Зокрема, в 1970 році імовірні прихильники ІРА безуспішно намагалися пустити під укіс її потяг у місцевості на захід від Сіднея, а в 1981 році ІРА намагалася атакувати королеву під час візиту до Шетландських островів, біля північно-східного узбережжя Шотландії.

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