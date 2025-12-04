Кошта: на зустрічі Євроради потрібне «важливе рішення» щодо підтримки України на наступні 2 роки

Президент Володимир Зеленський провів розмову із очільником Європейської ради Антоніу Коштою 4 грудня.

За словами президента, розмова стосувалася контактів України з партнерами та переговорного треку.

«В української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром. Домовилися і надалі координуватися», – заявив Зеленський.

Президент Європейської ради повідомив про «хорошу телефонну розмову» із Зеленським щодо останніх подій.

«У найближчі дні я зосереджуся на підготовці до наступної Європейської Ради, на якій потрібно буде прийняти важливе рішення щодо забезпечення фінансування України на 2026-2027 роки», – заявив Кошта.

Він додав, що Євросоюз, зі свого боку, «твердо налаштований» продовжувати всебічну підтримку України.

Наступна зустріч Європейської ради запланована на 18-19 грудня.