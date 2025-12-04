Доступність посилання

Кошта: на зустрічі Євроради потрібне «важливе рішення» щодо підтримки України на наступні 2 роки

Ілюстраційне фото. Зустріч Володимира Зеленського (праворуч) та Антоніу Кошти, вересень 2025 року
Ілюстраційне фото. Зустріч Володимира Зеленського (праворуч) та Антоніу Кошти, вересень 2025 року

Президент Володимир Зеленський провів розмову із очільником Європейської ради Антоніу Коштою 4 грудня.

За словами президента, розмова стосувалася контактів України з партнерами та переговорного треку.

«В української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром. Домовилися і надалі координуватися», – заявив Зеленський.

Президент Європейської ради повідомив про «хорошу телефонну розмову» із Зеленським щодо останніх подій.

«У найближчі дні я зосереджуся на підготовці до наступної Європейської Ради, на якій потрібно буде прийняти важливе рішення щодо забезпечення фінансування України на 2026-2027 роки», – заявив Кошта.

Він додав, що Євросоюз, зі свого боку, «твердо налаштований» продовжувати всебічну підтримку України.

Наступна зустріч Європейської ради запланована на 18-19 грудня.

