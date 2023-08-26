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У Севастополі спалахнула пожежа в районі Козачої бухти – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, нібито «загорілись порожні складські приміщення». Однак, ця інформація наразі не підтверджена

В окупованому Севастополі спалахнула пожежа в районі Козачої бухти, пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За інформацією ЗМІ, нібито «загорілись порожні складські приміщення». Однак, ця інформація наразі не підтверджена.

Управління російського Міністерства надзвичайних ситуацій у Севастополі ситуацію не коментує.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

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