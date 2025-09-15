Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У Краматорську до 19 зросло число поранених унаслідок авіаудару РФ

Наслідки російського удару по центру Краматорська, 15 вересня 2025 року
Наслідки російського удару по центру Краматорська, 15 вересня 2025 року

До 19 зросло число поранених унаслідок авіаційного удару по Краматорську на Донеччині, завданого пізно ввечері 14 вересня, повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Для удару по центру Краматорська російські військові використали чотири фугасні авіабомби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG