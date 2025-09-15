У Краматорську до 19 зросло число поранених унаслідок авіаудару РФ

До 19 зросло число поранених унаслідок авіаційного удару по Краматорську на Донеччині, завданого пізно ввечері 14 вересня, повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Для удару по центру Краматорська російські військові використали чотири фугасні авіабомби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.