Дев’ять людей поранені в Краматорську через удар РФ – влада

Наслідки російського удару по Краматорську
Наслідки російського удару по Краматорську

Російські військові пізно ввечері 14 вересня обстріляли центр Краматорська на Донеччині, внаслідок чого поранені дев’ятеро людей, повідомила міська рада.

«О 23:10 з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК російські війська завдали удару по центральній частині міста. Станом на зараз, відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога. Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків», – йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок російських ударів на Донеччині минулої доби загинули дві людини, щонайменше 20 – зазнали поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

