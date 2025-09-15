Дев’ять людей поранені в Краматорську через удар РФ – влада

Російські військові пізно ввечері 14 вересня обстріляли центр Краматорська на Донеччині, внаслідок чого поранені дев’ятеро людей, повідомила міська рада.

«О 23:10 з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК російські війська завдали удару по центральній частині міста. Станом на зараз, відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога. Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків», – йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок російських ударів на Донеччині минулої доби загинули дві людини, щонайменше 20 – зазнали поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.