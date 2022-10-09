Полтавська ОВА: у Кременчуцькому районі спрацювала ППО

У Кременчуцькому районі Полтавської області 9 жовтня спрацювала протиповітряна оборона, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях», – написав він у телеграм-каналі, а згодом повідомив про відбій повітряної тривоги.

Ніяких подробиць Лунін не навів.

Минулого місяця голова ОВА повідомляв, що в Кременчуцькому районі сили протиповітряної оборони збили російські ракети.

У серпні російські ракети влучили по військовій інфраструктурі в Миргороді на Полтавщині.

27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Внаслідок цієї ракетної атаки загинула 21 людина, ще одна людина вважається безвісти зниклою, постраждали 64 особи, з яких 26 шпиталізували.

Міноборони Росії тоді визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт.