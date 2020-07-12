Мовний омбудсмен планує зустрітися з президентом і прем’єром «найближчим часом»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що планує найближчим часом зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та прем’єром Денисом Шмигалем.

«Ще насправді я не встиг поспілкуватися з прем’єр-міністром і з президентом. Я думаю, що це в нас буде вже найближчим часом. Ми сплануємо такі зустрічі для того, щоб у нас була одна спільна карта. Бо все-таки офіс Уповноваженого з захисту державної мови перебуває в структурі Кабміну України. І я щиро сподіваюся на цю підтримку», – зазначив Кремінь.

8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка менш ніж через пів року після призначення звільнилася у квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, який їй доручили очолювати, так і не почав роботу та не отримав фінансування.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».