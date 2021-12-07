Кремль не повідомив ніяких деталей про підсумки розмови Байдена і Путіна

Повідомлення офіційного сайту президента Росії про підсумки відеоконференції Володимира Путіна з американським лідером Джо Байденом не містить жодних додаткових деталей і складається з одного речення.

«У режимі відеоконференції відбулися переговори Володимира Путіна із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом», – це весь текст повідомлення сайту Кремля.

ОНОВЛЕНО (через три години після завершення розмови Москва оприлюднила свою позицію): Кремль: Україна була центральною темою розмови Байдена і Путіна

Білий дім оприлюднив про цю розмову більше деталей.

«Президент Байден висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії навколо України і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії», – ішлося в повідомленні.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли по відеозвʼязку. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17-ї години за київським часом і завершилася після 19:00.

Спільної заяви за підсумками переговорів не очікувалося.