У Кремлі побачили «очевидну руку» США в подіях у Грузії

У Кремлі вважають, що «чиясь очевидна рука» намагається додати до ситуації в Грузії «антиросійські елементи».

«Ситуація, яка стала тригером для цих народних заворушень, не має жодного стосунку до РФ. Одночасно бачимо, що чиясь рука, не можна сказати «невидима», вона цілком очевидна. Ми бачимо, звідки президентка Грузії звертається до свого народу, вона ж не з Грузії звертається до грузинів та грузинок, вона звертається з Америки. І чиясь очевидна рука старанно намагається додати сюди антиросійські елементи», – сказав речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Пєсков стверджує, що Росія не втручається у внутрішні справи Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вирушила з візитом до Нью-Йорка для участі у 67-й сесії Комісії ООН про становище жінок. Після того, як парламент затвердив у першому читанні законопроєкт про «іноагентів», вона скасувала заплановані зустрічі та звернулася до населення. Президентка підтримала учасників акції, які виступили проти ініціативи руху «Сила народу» та владної партії «Грузинська мрія».

Уранці 9 березня владна партія «Грузинська мрія» та рух «Сила народу» оголосили про відкликання з парламенту країни законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», ухваленого в першому читанні.

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Також напередодні Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про звільнення всіх затриманих в адміністративному порядку під час акцій останніх днів у Тбілісі.

Влада задовольнила вимогу демонстрантів, які 7-8 березня проводили багатотисячні мітинги біля будівлі парламенту. Поліція застосовувала проти учасників акції сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали баки для сміття, будували барикади. Повідомлялося про постраждалих та десятки затриманих.