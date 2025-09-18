У Кремлі підтвердили відставку давнього соратника Путіна Козака

У Кремлі 18 вересня підтвердили, що заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак подав у відставку.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Козак справді подав у відставку «за власним бажанням». При цьому він не уточнив причини такого рішення і того, чим далі займатиметься Козак.

За словами Пєскова, указ про відставку поки не опублікований.

Раніше сьогодні російське видання «Інтерфакс» повідомило з посиланням на свої джерела, що прохання про відставку Дмитра Козака з посади заступника керівника адміністрації президента Росії задоволене, і п’ятниця стане його останнім робочим днем у Кремлі.

Напередодні про те, що Козак, який вважається одним із наближених до Володимира Путіна чиновників, подав у відставку, повідомило російське видання РБК з посиланням на джерела. Стверджується, що Козак подав у відставку за власним бажанням. Чиновники його рівня дуже рідко залишають адміністрацію РФ, тому повідомлення про відставку привернули підвищену увагу.

Козак – уродженець України, з Володимиром Путіним працював із 1990-х років. Після приходу Путіна до влади, тобто останні 25 років, обіймав високі посади в адміністрації президента Росії й уряді. Крім того, він керував переговорною групою Росії на обговореннях з Україною реалізації Мінських угод.

На засіданні Ради безпеки Росії 21 лютого 2022 року перед широкомасштабним вторгненням в Україну, навіть якщо судити з його публічної частини, Козак закликав до продовження переговорів з Україною.

У серпні джерела New York Times стверджували, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Козак попереджав Путіна про його можливі наслідки, включаючи жорсткий опір української армії і суспільства. Після початку широкомасштабної війни він намагався домовитися про перемир’я, але його пропозиції Путін відкинув.

Ще один план можливого досягнення миру, як писала NYT, він представив у серпні цього року.

Американський Інститут вивчення війни пов’язав відставку Козака з його розбіжністю у поглядах на війну з більшістю оточення Путіна, зазначивши, що вона «свідчить про те, що Путін і його радники об’єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні й навколо максималістських військових вимог Путіна».

При цьому є й інші версії, зокрема, як пише Російська служба Радіо Свобода, про те, що Козак зазнав поразки в апаратній боротьбі з заступником голови адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, або про те, що Путін має намір його використати як неформального посланця для вирішення важливих питань.