В ISW пояснили, про що свідчить відхід із Кремля соратника Путіна, який виступав за припинення війни

Звільнення з адміністрації російського президента Дмитра Козака, який раніше був одним із найближчих радників Володимира Путіна і контролював стратегію Кремля щодо України і висловив незгоду з політикою щодо війни проти України, свідчить про те, що Путін залишається відданим наміру продовжувати війну, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

«Високопосадовці Кремля, ймовірно, за схвалення президента Росії Володимира Путіна, звільнили заступника керівника апарату Кремля Дмитра Козака з його кремлівської посади після років незгоди з політикою Путіна щодо війни в Україні… Ймовірне рішення Путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця Кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін і його радники об’єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні й навколо максималістських воєнних вимог Путіна», – заявляють в ISW.

Про те, що Дмитро Козак написав заяву про звільнення з посади заступника голови адміністрації президента РФ за власним бажанням, напередодні повідомило російське видання РБК із посиланням на два джерела, знайомі з рішенням Козака. Обидва джерела кажуть, що Козак розглядає різні пропозиції переходу до бізнесу.

Козак – один із давніх соратників Путіна. У 2000 році, з приходом Путіна на посаду президента Росії, Козак обійняв посаду спочатку заступника керівника, а потім і першого заступника керівника його адміністрації. 2004 року він перейшов на роботу в російський уряд. Надалі працював повноважним представником президента РФ у Південному федеральному окрузі, міністром регіонального розвитку, віцепрем’єром.

В адміністрацію президента РФ він повернувся 2020 року, на посаду заступника її керівника Антона Вайно. 10 серпня газета The New York Times писала, що Козак нещодавно представив Путіну план припинення бойових дій в Україні, а також закликав до внутрішніх реформ у Росії, включаючи посилення контролю над силовими структурами і створення незалежної судової системи.

У публікації зазначалося, що Козак, який тривалий час займався важливими державними проєктами і регіонами, останнім часом поступово втратив вплив у Кремлі. При цьому Козак залишався одним із небагатьох високопосадовців у Росії, відомих своєю приватною незгодою з війною РФ проти України.

Джерела NYT також стверджували, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Козак попереджав Путіна про його можливі наслідки, включаючи жорсткий опір української армії і суспільства. Після початку широкомасштабної війни він намагався домовитися про перемир’я, але його пропозиції Путін відкинув. Попри це, Козак зберігає певний доступ до Путіна і продовжує брати участь у неофіційних контактах із західними представниками, написала у серпні NYT.

Раніше в ISW неодноразово наголошували, що російський лідер Володимир Путін залишається відданим досягненню своїх цілей на полі бою в Україні шляхом тривалої війни і не зацікавлений у мирних зусиллях, пропонованих США, Україною й іншими державами.