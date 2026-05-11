У Кремлі заявили, що підготовка до обміну полоненими триває

У Кремлі сподіваються, що найближчим часом роботу з обміну полоненими з Україною буде «фіналізовано», заявив увечері 11 травня речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі «Інтерфаксу».

11 травня – останній день оголошеного 8 травня президентом США Дональдом Трампом перемир’я, яке підтвердили і Україна, і Росія. Як Трамп, так і представники сторін війни підтверджували домовленість провести під час перемир’я обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Однак увечері 11 травня про обмін усе ще не повідомлялося.

За словами Пєскова, обмін далі готується, «відповідні служби працюють у цьому напрямі». Коли саме обмін може відбутися, представник Кремля не сказав. Українська сторона поки що не коментувала можливі терміни обміну.

Президент Росії Володимир Путін увечері 9 травня стверджував, що Росія досі не отримувала від України списків на обмін. Представники України заявили, що списки були передані, і Україна готова до обміну.

Протягом трьох днів, за повідомленнями російської та української сторони, припинення вогню на фронті не було. Тривали також удари по прифронтових регіонах, українська влада повідомляла про поранених і загиблих мирних жителів, влада російських регіонів також повідомляла про поранених. Але сторони утримувалися від ударів по тилових районах, не було ударів ані по Росії, ані по Україні далекобійними ракетами та дронами.

Президент України Володимир Зеленський 11 травня констатував, що на фронті тривають бойові дії, а Україна готується до нових російських атак. «Бачимо і те, що Росія не має наміру закінчувати цю війну, ми готуємося до нових атак, на жаль», – сказав Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

У Москві раніше назвали малоймовірним продовження перемир’я, там наголосили, що президент США Дональд Трамп висловлював таке побажання, але воно слабко підкріплене.