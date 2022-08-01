Російські військові розмістили у Сакському районі Криму ракетні комплекси – представництво президента в АРК

Росія продовжує військову активність в окупованому Криму, зокрема розмістила ракетні комплекси у Сакському районі, заявило Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
«Джерела представництва повідомили, що у селі Молочне Сакського району, біля озера Солоне, окупанти розмістили ракетні комплекси. Також поблизу окупованого Джанкоя відмічено скупчення російської військової техніки: як недієздатної після боїв, так і нової, що прибуває з території Росії», – повідомили в українському представництві.
За повідомленням, у різних частинах окупованого Кримського півострова фіксується активність військових літаків, що здійснюють пуск ракет по містах України. «Також активність російської авіації пов’язана з посиленою охороною незаконно збудованого Керченського мосту», – йдеться у повідомленні.
У представництві президента України в АРК додали, що, за даними української розвідки, Росія перекинула до окупованого Криму групу десантників, щоб відправити їх у зону бойових дій на півдні України.
«Від жителів окупованого Севастополя щодня надходять повідомлення про гуркіт ракет та активність авіації в акваторії Чорного моря – мабуть, це пуски ракет із російських кораблів по містах України», – додали в українському представництві.
Зазначається, що по всій території Кримського півострова триває пересування військової техніки, боєприпасів та особового складу армії РФ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.