Російські військові розмістили у Сакському районі Криму ракетні комплекси – представництво президента в АРК

Росія продовжує військову активність в окупованому Криму, зокрема розмістила ракетні комплекси у Сакському районі, заявило Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

«Джерела представництва повідомили, що у селі Молочне Сакського району, біля озера Солоне, окупанти розмістили ракетні комплекси. Також поблизу окупованого Джанкоя відмічено скупчення російської військової техніки: як недієздатної після боїв, так і нової, що прибуває з території Росії», – повідомили в українському представництві.

За повідомленням, у різних частинах окупованого Кримського півострова фіксується активність військових літаків, що здійснюють пуск ракет по містах України. «Також активність російської авіації пов’язана з посиленою охороною незаконно збудованого Керченського мосту», – йдеться у повідомленні.

У представництві президента України в АРК додали, що, за даними української розвідки, Росія перекинула до окупованого Криму групу десантників, щоб відправити їх у зону бойових дій на півдні України.

«Від жителів окупованого Севастополя щодня надходять повідомлення про гуркіт ракет та активність авіації в акваторії Чорного моря – мабуть, це пуски ракет із російських кораблів по містах України», – додали в українському представництві.

Зазначається, що по всій території Кримського півострова триває пересування військової техніки, боєприпасів та особового складу армії РФ.