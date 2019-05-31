У Сімферополі відклали засідання суду щодо кримськотатарських активісток

Засідання щодо активісток «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієвої і Муміне Салієвої в підконтрольному Росії Київському райсуді Сімферополя перенесли на інший час, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії. Повідомляється, що суд перенесли на 12 годину щодо Салієвої і на 14:00 – щодо Зудієвої.

«Думаю, процес буде стандартним. Ми бачили по вчорашніх затриманнях, що всі методи силовиків спрямовані на те, аби залякати, викликати страх не тільки в серцях жінок, але і в серцях чоловіків за своїх жінок», – прокоментувала перенесення суду адвокат Ліля Гемеджі.

31 травня підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя має розглянути адміністративні справи проти активісток Муміне Салієвої та Лутфіє Зудієвої, яких звинувачують у «демонстрації забороненої символіки».

Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайського «справи «Хізб ут-Тахрір», координаторку ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши адміністративні справи.

Кримські і російські силові відомства ситуацію наразі не коментували.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін напередодні звернувся до світової спільноти із засудженням дій російських силовиків, які затримали двох кримськотатарських активісток. Прокуратура АРК розслідує це затримання як незаконне позбавлення волі.