48 депутатів просять КСУ визнати неконституційними положення постанови уряду про карантин

48 депутатів Верховної Ради просять Конституційний суд визнати неконституційними частину пунктів урядової постанови про запровадження карантину в Україні, зокрема щодо обмежень під час карантину вихідного дня, повідомила пресслужба КСУ.

За повідомленням, провадження надійшло до Конституційного суду 23 листопада.

«Автори клопотання вважають, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного закону України, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі, й життя і здоров’я громадян», – йдеться в повідомленні.

Автори подання просять КСУ визнати його невідкладним.

Зокрема, вони вказують, що обмеження на проведення планових госпіталізацій на час карантину «означає, що медична допомога надаватиметься не в усіх випадках, а лише невідкладних та термінових, тим самим затверджуючи всупереч (з порушенням) статті 49 Конституції України, вибірковий підхід до надання медичної допомоги».

Крім того, депутати вважають порушенням Конституції обмеження роботи частини закладів і підприємств під час карантину вихідного дня: «Обмеження, встановлені пунктом 15 постанови № 641, порушують статтю 24 Основного закону, а саме: рівність конституційних прав і свобод громадян, внаслідок заборони працювати одним громадянам, в той час як інші громадяни працюють».

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня, яким, зокрема, заборонена робота розважальних закладів, ТРЦ, закладів харчування (крім торгівлі на виніс).

Це рішення викликало протести підприємців.