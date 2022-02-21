Кулеба вирушив з Брюсселя до Вашингтона

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після участі в саміті міністрів закордонних справ країн Євросоюзу вирушає до Вашингтона для продовження зусиль із подолання кризи, створеної нагромадженням російських військ на українському кордоні. Про це Кулеба сказав 21 лютого за підсумками переговорів у Брюсселі.

«Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть ухвалити – це надання Україні європейської перспективи. Це буде чіткий сигнал президенту (Росії Володимиру) Путіну, що, що б він не робив, рух України є незворотним і ніхто не залишить Україну сам на сам із Росією», – сказав міністр.

Кулеба також закликав Євросоюз ухвалити «принаймні окремі санкції проти Російської Федерації, оскільки для цього є достатньо підстав».

«У цьому ж звʼязку ми обговорили, що саме має бути тригером, спусковим гачком для застосування повного пакету санкцій проти Росії. Я бачу з розмови, яка відбулася, що є готовність застосувати проти Росії повний пакет найтяжчих санкцій, і це буде зроблено. Триває дискусія щодо того, в який саме момент це має відбутися, тобто що саме має зробити Росія, щоб ці санкції були застосовані», – додав очільник зовнішньополітичного відомства.

Також Євросоюз зробить Україні «системну пропозицію щодо зміцнення кібербезпеки», відзначив Кулеба.

Перед початком зустрічі з міністрами ЄС Дмитро Кулеба сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував його про можливі переговори президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. «Держсекретар Блінкен запевнив мене, що, як було і дотепер, жодного рішення щодо України не буде ухвалено за спиною України. Ми перебуваємо в тісній координації з ним, і під час підготовки до цієї зустрічі (Байдена і Путіна – ред.) ми скоординуємо наші позиції, щоб бути упевненими, що наші інтереси буде враховано», – відзначив з цього приводу український міністр.

Міністри закордонних справ Євросоюзу 21 лютого проводять у Брюсселі саміт. Криза в Україні є головним пунктом порядку денного дипломатів після вихідних, коли напруженість на українсько-російському кордоні та по всій лінії фронту на Донбасі зросла.

Сполучені Штати та інші країни на Заході заявляють, що Росія готова вторгнутися до України після зосередження близько 150 тисяч солдатів на кордоні. Москва заперечує, що планує вторгнення.