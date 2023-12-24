Організація Save Ukraine повідомляє про повернення ще трьох дітей з окупованих територій

Україна повернула ще трьох дітей з окупованих Росією територій, «вони вже перебувають в безпеці, на них чекає відновлення та повернення до нормального життя», йдеться в повідомленні колишнього уповноваженого президента з прав дитини, засновника організації Save Ukraine Миколи Кулеби.

Як відзначив Кулеба, це була 14 рятувальна місія організації, впродовж якої вдалось повернути додому 14 дітей, семеро з яких були позбавлені батьківського піклування.

Голова організації Save Ukraine зазначив, що серед повернутих дітей – 8-річний Єлисей, який на початку повномасштабного вторгнення проживав разом з бабусею на окупованій частині Херсонської області. Мама на той момент жила в Одесі. Після смерті бабусі російські окупанти одразу помістили дитину в інтернат. За ним поїхала двоюрідна сестра, втім дитину їй не віддали.

«Потрібно було діяти, бо якщо дитина пів року перебуває на території Росії без батьківського піклування, їй надається відповідний статус, що дозволяє віддати в російську сімʼю або обрати інший спосіб влаштування. Тож наша команда зробила все, для того, щоб мама отримала необхідну медичну допомогу і змогла забрати дитину з окупованої території», – пояснив Кулеба.

Разом з Єлисеєм повернулись двоє 18-річних братів Андрій та Михайло. Обидва сироти, які до початку війни виховувалися в прийомній родині на окупованій території, каже він.

«Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх. В Україні вони обоє були у розшуку як безвісти зниклі», – відзначив Кулеба.

Раніше, у вересні Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей, які, зокрема, перебували на тимчасово окупованій території.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.