Трегубов: у Куп’янську перебувають близько 100 російських військових

Попри російські заяви про контроль над Куп’янськом, у місті перебувають близько 100 російських загарбників, сказав начальник управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

«Зараз там близько 100 осіб, понад 100, точно менше 200. Десь так. За активними позивними було десь 40, але це можуть бути застарілі дані – це було 10 днів тому. Активний позивний – це активна рація, тобто одна на кількох людей», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Трегубов також нагадав, що ще 15 листопада російським загарбникам у Куп’янську скидали з дронів прапори РФ, щоб створити картинку для пропагандистів.

«Станом на зараз йдеться скоріше про спроби росіян тиснути і на ті війська, які перебувають східному березі річки Оскіл, а по-друге, тиснути і намагатися деблокувати Куп’янськ. Спроби такі є, але поки що вони безуспішні», – додав Трегубов.

Росія ще з 20 листопада стверджує, що Куп’янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп’янськ-Вузловий. А 19 грудня він заявив про повний контроль РФ над Куп’янськом. Українська сторона ці заяви заперечує.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що українські військові контролюють майже 90% Куп’янська.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль використовує заяви про просування в Куп’янську та його околицях для когнітивної війни, ці дії Москви спрямовані на те, щоб представити українські позиції як такі, що перебувають на межі краху, щоб Україна та Захід поступилися вимогам Росії.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа.