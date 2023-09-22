Письменник Курков пояснив, чому не відмовляється від дискусій із уродженкою Росії

Український письменник Андрій Курков заявив 22 вересня, що не відмовляється від дискусій із вихідцями з Росії на міжнародних майданчиках, оскільки «про Україну без українців говорити не можна».

«Кожен у нас сам вирішує, що і як він робить для перемоги. Комусь подобається, що українських письменників не запросили на початку вересня взяти участь у Берлінському міжнародному літературному фестивалі, але запросили трьох російських емігрантів, щоб говорити про війну в Україні. Мені це не подобається. Про Україну без українців говорити не можна. Саме тому я і буду говорити з Машею Гессен, про яку ви можете дізнатися з Гугла. До речі, українським режисерам, що регулярно беруть участь у кінофестивалях, куди також запрошують росіян, претензії у нас ніхто не виставляє», – написав Курков у фейсбуці.

Раніше Міжнародний фестиваль авторів у канадському місті Торонто (Toronto International Festival of Authors) анонсував подію від PEN Canada та мовника CBC. У дискусії разом виступлять український письменник Андрій Курков, російсько-американська письменниця Маша Гессен, канадська письменниця Маргарет Етвуд.

Анонс події викликав обурення українських митців, зокрема, його розкритикував письменник і учасник бойових дій Артем Чех. Він нагадав, як у травні 2023 року разом із колегами, Іриною Цілик та Артемом Чапаєм, відмовився брати участь у фестивалі World Voices у США, організованому Американським PEN, тому що в програмі фестивалю була подія про мир за участі росіян. Там теж серед запрошених була й Маша Гессен.

Письменниця Маша Гессен народилася в Москві, у 2012–2013 роках нетривалий час була директоркою російської служби Радіо Свобода, а згодом з міркувань безпеки емігрувала до США. З 2014 року Гессен публікувалася в журналі The New Yorker. Із 2017 року вона стала його штатною авторкою. Також веде викладацьку діяльність. Є критиком російського режиму, активно виступає на захист прав ЛГБТ-спільноти.