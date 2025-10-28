ЗМІ: на Львівщині співробітники ДБР затримали ексочільника «Укренерго» Кудрицького

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього очільника «Укренерго» Володимира Кудрицького, повідомляють агентство «Інтерфакс-Україна» та «Української правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Офіційно ДБР про це не повідомляє.

За даними джерел, Кудрицього затримали на Львівщині, йому готують підозру за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах.

Співрозмовник «Інтерфакс-Україна» зазначив, що йдеться про справу бізнесмена Ігоря Гринкевича і ймовірне заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об’єктів енергосистеми ще у 2018 році.

21 жовтня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшук у Кудрицього. За даними ЗМІ, обшуки відбулися також в «Укренерго» та організаціях, яких можуть бути причетними до незаконної схеми заволодіння коштами під час прокладання електромагістралей.

Згодом Володимир Кудрицький у коментарі Радіо Свобода повідомив, що його статус у кримінальному провадженні – свідок. За його словами, справа стосується подій 2025 року, коли він уже не працював у компанії.



Читайте також: Кудрицький заявив, що його звільнення з посади голови «Укренерго» не повʼязане із захистом підстанцій

У вересні минулого року більшість членів наглядової ради вирішили достроково припинити повноваження голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Він заявив, що в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації «Укренерго».

Після цього голова наглядової ради «Укренерго» Даніель Доббені та член наглядової ради Педер Андерсен подали заяви про дострокове припинення повноважень і заявили, що «рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим а, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав».

Раніше українські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки звернувся до голови правління «Укренерго» з вимогою написати заяву про звільнення за власним бажанням через, нібито, поганий захист обʼєктів «Укренерго». Кудрицький написав у своєму фейсбуці, що його звільнення не повʼязане із захистом обʼєктів.