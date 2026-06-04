Влада Кувейту оприлюднила відео удару дрона по аеропорту

Управління цивільної авіації Кувейту оприлюднило відео удару дрона по міжнародному аеропорту країни 3 червня.

На записах відеоспостереження зсередини і зовні аеропорту видно, як дрон-камікадзе врізався в дах терміналу, спричинивши потужний вибух.

За даними влади Кувейту, в результаті атаки одна людина загинула і понад 60 – зазнали поранення. Загиблий був громадянином Індії, й Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що в результаті нападу також постраждали кілька інших громадян цієї країни.

Міністр внутрішніх справ шейх Фахд Юсеф Сауд ас-Сабах, відвідуючи будівлю Терміналу 1 міжнародного аеропорту Кувейту назвав удар «жахливою іранською агресією».

Тегеран стверджує, що атаки на Кувейт і Бахрейн були відповіддю на удар американських військових по нафтовому танкеру, що прямував до іранських портів, а також по вежі зв’язку Корпусу вартових ісламської революції на острові Кешм.

США й Іран останніми тижнями обговорюють за посередництва Пакистану проєкт угоди. Обмежене припинення вогню діє з квітня, при цьому періодично сторони обмінюються ударами.

Днями президент США Дональд Трамп заявив ABC News, що очікує досягнення угоди з Іраном щодо продовження перемир’я і відкриття Ормузької протоки протягом наступного тижня. У телефонній розмові 1 червня Трамп заявив, що мирна угода може бути «навіть кращою за військову перемогу».