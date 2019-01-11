Київ: невідомі блокували один із підрозділів Нацполіції, 10 осіб доставили в управління

Національна поліція повідомила про спробу фізичного блокування офісу одного з поліцейських підрозділів у Києві. Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.

«У чергову частину надійшло повідомлення про конфлікт в офісі на вулиці Великій Васильківській, де орендує приміщення один із підрозділів НПУ. Коли на виклик прибули правоохоронці, з’ясувалося, що група невідомих намагалася блокувати роботу співробітників та не допускала їх до робочих місць. Десятьох активних учасників події доставили до управління поліції для надання поснень», – мовиться у повідомленні.

За оприлюдненою інформацією, правоохоронці почали провадження за статтею «опір працівнику правоохоронного органу» Кримінального кодексу, одну людину офіційно затримано.