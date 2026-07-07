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Новини | Події

У Києві кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 18 – ДСНС

Рятувальники на місці удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року
Рятувальники на місці удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року

У Києві до 18 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, завданого вночі проти 6 липня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дарницькому районі ще два тіла. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 18 людей», – повідомили в ДСНС вночі, додавши, що роботи тривають.

Раніше також повідомляли про понад пів сотні постраждалих.

Тим часом на Київщині внаслідок удару загинули вісім людей, 58 постраждали.

За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе.

«Попередньо загалом в області пошкоджено 276 об’єктів, із яких 251 у Вишневому. Серед них приватні й багатоквартирні будинки, промислові підприємства, торговельні, складські, адміністративні й виробничі будівлі, приміщення управління поліції, пункт базування екстреної медичної допомоги та транспортні засоби», – зазначили в обласній військовій адміністрації.

Із Вишневого організували евакуацію жителів із району, де після удару продовжувалася детонація.

У Києві й області 7 липня оголошено днем жалоби. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через атаку.

Удари відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, який стартує 7 липня, де президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

6 липня Зеленський, коментуючи відбиття чергового масованого російського удару, вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.

«Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів і крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до «петріотів» залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі «перемагати» житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити», – наголосив він.

Кров і сльози. Люди на місці нічного удару Росії по Києву (фоторепортаж)

Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
1/12 Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
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Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
2/12 Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
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Малюнок посеред руїн
3/12 Малюнок посеред руїн
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Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
4/12 Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
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Медики надають допомогу постраждалій жінці
5/12 Медики надають допомогу постраждалій жінці
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Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
6/12 Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
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Рятувальна операція на місці удару
7/12 Рятувальна операція на місці удару
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Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
8/12 Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
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Поранену жінку евакуювали з будинку
9/12 Поранену жінку евакуювали з будинку
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Рятувальники на місці атаки
10/12 Рятувальники на місці атаки
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Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
11/12 Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
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Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-tramp-rozmova/33796786.html" target="_blank" class="wsw__a">Володимиром Зеленським</a> і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-zelensky-zustrich-ankara/33797233.html" target="_blank" class="wsw__a">Зеленський має зустрітися з Трампом</a> у кулуарах заходу
12/12 Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

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