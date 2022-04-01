На Київщині у березні знищили майже 10 тисяч боєприпасів – поліція

Протягом березня на території Києва та Київської області фахівці вибухотехнічної служби Нацполіції та Державної служби з надзвичайної ситуації вилучили і знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду. Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«Серед них – нездетоновані тактичні ракети, авіаційні бомби, велика кількість артилерійських боєприпасів та ручних гранат. А в одному із районів столиці виявили та знешкодили дрон-камікадзе окупантів, який був у бойовій готовності», – зазначає очільник Нацполу.

У поліції закликають усіх, хто помітив небезпечні предмети, не наближатися до них, а повідомити про знахідку у чат-бот Кіберполіції у Телеграм @ukraine_avanger_bot або за телефонами територіальних підрозділів поліції.

Українські військові раніше застерігали від повернення до звільнених Збройними силами населених пунктів через мінування.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

1 квітня дослідники міжнародної правозахисної організації Amnesty International заявили, що у широкомасштабній війні проти України Росія застосовує заборонені касетні боєприпаси, чим порушує міжнародне право.