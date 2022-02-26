На Київщині зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, загинула дитина

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що в Київській області 26 лютого відбулось обрушення п’яти легкових автомобілів зі зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин на межі Київської та Житомирської областей. У відомстві додали, що одна дитина загинула, чотири людини постраждали.

«На момент прибуття рятувальників встановлено, що зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, 1 з яких повністю знищено вогнем, необхідна деблокація постраждалих та загиблих в результаті події. Рятувальники передали працівникам екстреної медичної допомоги 2 чоловіків, 2 жінок та 1 дитину, яких в подальшому катерами швидкої медичної допомоги госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні. Бійці ДСНС провели деблокацію загиблого хлопчика з понівеченого авто (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні», – йдеться в повідомленні.

Інші подробиці невідомі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.