На березі Київського водосховища виявили тіло пілота російського гелікоптера – МВС

У Київській області виявили тіло російського пілота, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ 9 травня.
Відомство оприлюднило фотографію останків і нагрудного шеврона військового.
«Правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам’ятка пілота гелікоптера Мі-24», – йдеться в повідомленні.
За словами керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, знахідку виявили у Вишгороді.
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«Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів», – прокоментував він.
Київщина, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів та зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.
Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.
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