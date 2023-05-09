На березі Київського водосховища виявили тіло пілота російського гелікоптера – МВС

У Київській області виявили тіло російського пілота, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ 9 травня.

Відомство оприлюднило фотографію останків і нагрудного шеврона військового.

«Правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам’ятка пілота гелікоптера Мі-24», – йдеться в повідомленні.

За словами керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, знахідку виявили у Вишгороді.

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«Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів», – прокоментував він.

Київщина, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів та зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.