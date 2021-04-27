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27 квітня 2021, Київ 21:31
Новини | Політика

У «Слузі народу» хочуть запровадити покарання за купівлю академічних текстів

Юлія Гришина зазначила, що автори документа пропонують визнавати факт купівлі наукових текстів  як адміністративне правопорушення

У фракції «Слуга народу» розробляють законопроєкт щодо запровадження відповідальності за купівлю академічних текстів. Про це заявила в коментарі Радіо Свобода народна депутатка Юлія Гришина.

Юлія Гришина про плани Ради запровадити на законодавчому рівні покарання за купівлю текстів академічних робіт (відео)
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Юлія Гришина про плани Ради запровадити на законодавчому рівні покарання за купівлю текстів академічних робіт (відео)

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«У нас на сьогодні існує в суспільстві проблема того, що можна купити академічні тексти. На сьогодні в нас є драфт законопроєкту, який ми будемо скоро реєструвати, про те, яким чином боротися з купівлею оцих наукових текстів…І в нас це не передбачено, як правопорушення», – сказала Гришина.

Депутатка зазначила, що автори документа пропонують визнавати факт купівлі наукових текстів як адміністративне правопорушення.

«Зараз ми працюємо над тим, як прописати цю норму так, щоб вона працювала на практиці. Тому що дуже складно взагалі довести, що особа купила дисертацію, купила статті, купила участь в конференціях, а потім прийшла просто на публічний захист, виступила за певним сценарієм і отримала присудження наукового ступеня», – додала Гришина.

Депутати Львівської обласної ради 27 квітня на сесії ініціювали звернення до президента, Верховної ради і Кабінету міністрів з вимогою скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутатові України від політичної партії «Опозиційна платформа ­– За життя» Іллі Киві та провести розслідування обставин захисту.

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