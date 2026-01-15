У Києві без тепла залишаються 300 багатоповерхівок – Кличко

У Києві без опалення залишаються 300 багатоповерхових будинків з 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки РФ 9 січня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Комунальники продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру. Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла», – написав він у телеграмі.

Мер нагадав, що у місті заживили обʼєкти критичної інфраструктури потужними генераторами та мобільними котельнями, підʼєднують до генераторів і теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу.

Напередодні Кличко констатував, що без опалення були близько 400 багатоповерхових будинків.

Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

Після цього сили РФ знову атакували енергоінфраструктуру України, зокрема в ніч проти 13 січня. Компанія ДТЕК повідомила про пошкодження своєї теплоелектростанції, не уточнивши, де вона розташована.

13 січня в Міненерго заявили, що через російські атаки у Києві та області неможливо прогнозувати перехід на погодинні графіки.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.