«Це форс-мажор»: 7 листопада в Києві застосовуватимуться екстрені відключення світла – «Укренерго»

У Києві в понеділок, 7 листопада, очікується суттєвий дефіцит в енергомережі, який на 32% більший за той, який був закладений у графіки, повідомили в компанії YASNO.

«Це дуже багато і це форс-мажор. Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що в такому разі графіки не працюють. Підготуйтеся, обмеження можуть впроваджуватися прямо зранку», – попередив представник компанії Сергій Коваленко.

Крім Києва 7 листопада вимикатимуть світло ще в семи областях України. Відповідні розпорядження вже отримали регіональні оператори розподільчих мереж, йдеться в заяві Укренерго.

В яких областях завтра вимикатимуть світло:

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Житомирська;

Сумська;

Харківська;

Полтавська області.

Як повідомили в «Укренерго», планові відключення світла розпочнуться о 6:00 і триватимуть до кінця доби.

«Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури», – зазначили в компанії.

У компанії «Укренерго» 29 жовтня розповіли, що тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні, тому необхідності в екстрених відключеннях не було.

28 жовтня компанія «Укренерго» повідомила, що знову відбуватиметься обмеження споживання електроенергії для усунення наслідків російських обстрілів. Крім того, в центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) додатково надано обсяги для застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними Міненерго, станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.