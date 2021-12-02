Росія: суд замінив соратниці Навального умовне покарання на реальне

Суд у Москві замінив соратниці російського опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь умовне покарання на реальні виправні роботи у справі про проникнення у квартиру співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева. Про це повідомив адвокат Володимир Воронін.

У квітні суд призначив Соболь рік виправних робіт із зобов’язання щомісяця відзначатися в поліції. У листопаді Федеральна служба з виконання покарань зажадала скасувати рішення і посилити покарання «у зв’язку з невиконанням покладених обов’язків, ухиленням від відшкодування шкоди або скоєнням нового злочину», заявили в суді.

За версією слідства, 21 грудня 2020 року Соболь нібито проникла до московської квартири сім’ї Костянтина Кудрявцева, який, як стверджують соратники Навального, брав участь в отруєнні політика та є співробітником ФСБ. Опозиціонерка нібито відштовхнула його тещу, обійшла приміщення і пішла. Самого Кудрявцева слідство виявити й опитати не змогло, у справі він не проходив ні свідком, ані потерпілим.

Влітку Любові Соболь призначили півтора роки обмеження волі у так званій «санітарній справі» про нібито підбурювання до порушення коронавірусних обмежень через публікації про мітинг 23 січня на підтримку Навального.

Відповідно до рішення суду, вона не мала права залишати Москву без спеціального дозволу. Тоді ж з’явилася інформація, що Соболь поїхала з Росії, вона її не коментувала. Нещодавно в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» Соболь сказала, що змінила місце перебування на трохи менш небезпечне. У жовтні цього року російська влада оголосила Любов Соболь у розшук.