У Лівані вбитий високопосадовець угруповання «Хезболла»

Унаслідок ізраїльського удару по південному Лівану 8 січня був убитий один із керівників елітного підрозділу угруповання «Хезболла», повідомляють агенції Reuters та AFP з посиланням на джерела в службах безпеки.

«Це дуже болючий удар», – цитує Reuters одне зі своїх джерел.

Убитий командир «відіграв провідну роль в управлінні операціями «Хезболли» на півдні», сказав представник служби безпеки агенції AFP, додавши, що цей чоловік «був убитий під час ізраїльського рейду, націленого на його автомобіль на півдні».

Ізраїль наразі офіційно не коментував повідомлень про загибель командира «Хезболли».

«Хезболла» втратила понад 130 своїх бойовиків під час обстрілів Ізраїлем південного Лівану після 7 жовтня, коли стався напад на територію Ізраїлю з боку угруповання «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США).

Минулого тижня також на території Лівану був убитий заступник керівника угруповання «Хамас» Салех аль-Арурі.