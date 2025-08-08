Угруповання «ЛНР» опублікувало базу даних українських дітей для всиновлення

Підконтрольне Росії угруповання «ЛНР» на сайті свого так званого «міносвіти» опублікувало базу даних українських дітей для усиновлення. Її помітив голова організації Save Ukraine Микола Кулеба.

У базі є дані про 294 дітей віком до 17 років. Опубліковані їхні імена, фото, опис характеру і захоплень. У базі є фільтри за статтю, віком, кольором очей і волосся, а також по наявності братів і сестер.

«Те, як вони описують наших дітей, нічим не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у ХХІ столітті, яку світ має зупинити», – наголосив Кулеба.

За його словами, більшість дітей народилися до того, як російські війська захопили Луганську область, і мали українське громадянство.

«Батьків деяких вбила саме окупаційна влада, іншим просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення», – написав Кулеба у фейсбуці ввечері 7 серпня.

Російське видання «Нова газета Європа» нагадує, що 2021 року «ЛНР» вже публікувало схожу базу з даними неповнолітніх для усиновлення.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися близько 20 тисяч українських дітей. Півтори тисячі з них вдалося повернути.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.

Москва факт вивезення дітей не заперечує, але пояснює його питаннями безпеки. Російська сторона також заявляє, що нібито повертає дітей родичам.