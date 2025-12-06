У Тауері в вітрину з королівськими коштовностями кинули десерт: поліція затримала чотирьох людей

У суботу, 6 грудня, у Лондонському Тауері поліція затримала чотирьох людей після інциденту, під час якого на захисний футляр з частиною Королівських коштовностей накинули крем і яблучний крамбл. Виклик до поліції надійшов незадовго до 10:00 за Гринвічем, коли стало відомо про пошкодження вітрини з Імперською державною короною, повідомили правоохоронці.

У Скотленд-Ярді повідомили, що чотирьох осіб заарештували за підозрою у завданні збитків. На час слідчих дій Дім коштовностей тимчасово закрили для відвідувачів.

Відповідальність за акцію взяла на себе група Take Back Power, яка називає себе «новим рухом ненасильницького громадянського спротиву». Активісти заявили, що таким чином вимагають від уряду створити постійну громадську асамблею – «Народну палату» – із повноваженнями «оподатковувати надмірні статки та покращити ситуацію у країні».

На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, як один із протестувальників дістає з сумки велику тацю із крамблом і жбурляє її у скло, котре захищає корону. Інший активіст вилив на передню частину футляра яскраво-жовтий заварний крем. Під час акції учасники вигукували: «Демократія розсипалася» та «Британія зламана. Ми прийшли до національних коштовностей, щоб повернути владу!».

Це вже друга акція, про яку за останні дні заявляє Take Back Power. У середу троє активістів висипали мішки з гноєм у вестибюлі готелю Ritz під його 7,5-метровою різдвяною ялинкою.